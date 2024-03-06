За год количество накоплений жителей региона увеличилось на 25 %.

За год количество накоплений жителей региона увеличилось на 25 %.

В начале этого года на банковских счетах жителей Омской области находилось около 350 млрд рублей. Эксперты отмечают, что за год объем средств, которые омичи хранят в финансовых организациях, увеличился на 25 %.

– Банковский вклад – это самый понятный и надежный способ сохранить свои сбережения. Деньги в банках застрахованы государством – на сумму до 1,4 млн рублей, а доход гарантирован – клиент получит заранее известные проценты, которые определены договором, – рассказал управляющий Отделением Омск Банка России Владимир Антипов.

Специалисты напомнили о нововведениях. С прошлого месяца все банки обязаны уведомлять клиентов о том, когда у них заканчивается срок вклада. Сообщение должно поступить минимум за 5 дней до завершения срока.