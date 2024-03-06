Талоны, которые Сергей Шелест получит на выборах, он хочет потратить по прямому назначению.

Талоны, которые Сергей Шелест получит на выборах, он хочет потратить по прямому назначению.

Мэр Омска Сергей Шелест твердо намерен идти на выборы президента, чтобы отдать свой голос. Он также хочет воспользоваться бесплатными талонами на проезд, которые будут выдавать избирателям.

– Не исключено, что использую их по назначению, чтобы промониторить работу муниципального транспорта. Но все будет зависеть от рабочего расписания, – сообщил Шелест.

Напомним, что избирателям, не достигшим 24 лет, будут выдавать по 8 бесплатных талонов на проезд, тем, кто достиг 24 лет – 6 талонов.

Омский мэр также намерен поучаствовать в акции «Выбирай Россию» и даже помечтал о том, что сделает в случае выигрыша квартиры или машины.