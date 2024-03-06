Омск-Информ
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·Общество

Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о выделении крупной суммы, которая пойдет на стипендии студентам омского педагогического университета. Правда, речь идет не обо всех учащихся.

– Приняли решение выделить около 13 миллионов рублей на стипендии для студентов, которые поступили в ОмГПУ по договору о целевом обучении в текущем году и выбрали для себя направление «Образование и педагогические науки», – написал в своем телеграм-канале Хоценко.

Решение продиктовано тем, что для региона важна подготовка профессиональных педагогические кадров в сфере педагогики.

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·Общество

Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о выделении крупной суммы, которая пойдет на стипендии студентам омского педагогического университета. Правда, речь идет не обо всех учащихся.

– Приняли решение выделить около 13 миллионов рублей на стипендии для студентов, которые поступили в ОмГПУ по договору о целевом обучении в текущем году и выбрали для себя направление «Образование и педагогические науки», – написал в своем телеграм-канале Хоценко.

Решение продиктовано тем, что для региона важна подготовка профессиональных педагогические кадров в сфере педагогики.

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