Один из депутатов предложила россиянам докупать часть недостающего стажа для пенсии.

Один из депутатов предложила россиянам докупать часть недостающего стажа для пенсии.

В случае нехватки трудового стажа и пенсионных баллов для пенсии у россиян есть возможность их докупить. Об этом «Газете.Ru» рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

– Можно ли докупить пенсионные баллы? Да, можно, но не все. Нельзя в полном объеме купить пенсионные баллы. Докупить можно, если там не хватает одного-двух лет стажа, ну не больше половины, – заявила Бессараб.

По словам депутата, в прошлом году жители страны могли купить до 8,12 пенсионных баллов за 340 тыс. рублей. Однако цена баллов меняется каждый год.