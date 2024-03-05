Омск-Информ
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·Общество

Один из депутатов предложила россиянам докупать часть недостающего стажа для пенсии.

В случае нехватки трудового стажа и пенсионных баллов для пенсии у россиян есть возможность их докупить. Об этом «Газете.Ru» рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

– Можно ли докупить пенсионные баллы? Да, можно, но не все. Нельзя в полном объеме купить пенсионные баллы. Докупить можно, если там не хватает одного-двух лет стажа, ну не больше половины, – заявила Бессараб.

По словам депутата, в прошлом году жители страны могли купить до 8,12 пенсионных баллов за 340 тыс. рублей. Однако цена баллов меняется каждый год.

·Общество

Один из депутатов предложила россиянам докупать часть недостающего стажа для пенсии.

В случае нехватки трудового стажа и пенсионных баллов для пенсии у россиян есть возможность их докупить. Об этом «Газете.Ru» рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

– Можно ли докупить пенсионные баллы? Да, можно, но не все. Нельзя в полном объеме купить пенсионные баллы. Докупить можно, если там не хватает одного-двух лет стажа, ну не больше половины, – заявила Бессараб.

По словам депутата, в прошлом году жители страны могли купить до 8,12 пенсионных баллов за 340 тыс. рублей. Однако цена баллов меняется каждый год.