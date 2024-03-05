Ученики начальных классов встретились с предпринимателем Павлом Капустным и капитаном яхты «Сибирь» Сергеем Щербаковым, узнали много нового, а также дали клятву путешественников.

Ученики начальных классов встретились с предпринимателем Павлом Капустным и капитаном яхты «Сибирь» Сергеем Щербаковым, узнали много нового, а также дали клятву путешественников.

РИА «Омск-информ» уже рассказывало , что в ЦСО «Юнита» работают по уникальной авторской методике. Нам удалось увидеть, как метод погружения выглядит на практике.

На сцене актового зала ЦСО «Юнита» - настоящая туристическая палатка и две гитары. В большом помещении собрались ученики начальной школы — с 1 по 5 классы. В гости к ребятам пришли омские путешественники, побывавшие несколько лет назад в Антарктиде — предприниматель Павел Капустин и капитан легендарной яхты «Сибирь» Сергей Щербаков. Произошла не просто встреча с интересными людьми, а полноценное занятие по географии и частично биологии методом погружения.

— Это завершающее занятие большого погружения в мир Антарктиды. Сначала дети изучали теоретическую часть, инфокарты, а интересной финишной точкой стала эта встреча. Первые классы учат мир животных Антарктиды, а в 5 классе присутствует уже экономическая составляющая, - пояснила директор ЦСО «Юнита» Алена Френцель.

Напомним, что кругосветная парусная экспедиция «Сибирь – Антарктика – Сибирь 2019 – 2020» продлилась 15 месяцев. Яхту «Сибирь» омичи провожали в июле 2019 года от Тобольских ворот Омской крепости.

Павел Капустин пробыл в экспедиции один месяц, присоединившись к экипажу в Аргентине.

- Несколько лет назад судьба свела нас с Сергеем Борисовичем (Щербаковым — прим. ред.), и он любезно поделился идеей кругосветного путешествия через Антарктиду. Заинтересовался, поучаствовал в подготовке к экспедиции. Процесс подготовки шел сложно и тяжело. Команда потратила очень много времени и сил, - рассказал Павел Капустин.

В самом южном городе мира — Ушуайя омский путешественник присоединился к команде яхты «Сибирь». Перелет из России через Бразилию в Аргентину занял двое суток.

Омичи побывали на грандиозном параде кораблей, посвященном 200-летию открытия Антарктиды русскими моряками Беллинсгаузеном и Лазаревым. Затем яхта «Сибирь», по своим параметрам не приспособленная к серьезной волне, преодолела самый опасный в мире пролив Дрейка, который моряки называют «кладбищем кораблей». 460 морских миль проходили с осторожностью, за четверо суток, на максимальной скорости, постоянно сверяясь с прогнозом погоды.

...Дети смогли не только послушать рассказы путешественников, но и посмотреть видео, снятое в экспедиции. Кстати, уникальные съемки использовались в документальном фильме «Открытие Антарктиды «Сибирью», или 200 лет спустя».

Красоты полярной природы, уникальная фауна Антарктиды... Нахальные тюлени, морские львы, леопарды, забавные пингвины совсем не боятся людей и охотно позируют на камеру.

Наверняка, после такого занятия по географии и частично — по биологии, ребята запомнят на всю жизнь многие детали. Например, что пингвины и белые медведи никогда не пересекаются. Потому что мишки живут на северном, а пингвины - на южном полюсе.

Еще интересный факт. Оказывается, у жителей южного полушария глобус и географические карты выглядят совершенно иначе, чем у нас, - в перевернутом виде. Сверху там — Антарктида, а не Арктика.

А если кто-то до сих пор уверен, что самая большая пустыня расположена в Африке, он сильно ошибается. На самом деле — это Антарктида. Замерзшая пустыня. И как во всякой пустыне, в Антарктиде есть свои оазисы - благоприятные места для пребывания.

К примеру, место, где расположена российская станция «Беллинсгаузен» считается самым комфортным местом на всем материке, его называют курортом. И по местным меркам, это действительно так: температура — от -6,8 до +1,1 градусов. Омичи, кстати, прибывшие на станцию в самый теплый месяц года — февраль (конец лета на Южном полушарии), даже купались в местном море.

Сергей Щербаков рассказал, что в кругосветную экспедицию попало всего 6 человек, хотя изначально записалось 120. То есть, отбор был строжайший. Кстати, подготовка началась за 10 лет до самой экспедиции.

- Если я что-то решил, то обязательно сделаю. У человека должна быть мечта, без нее жить неинтересно. И надо идти к своей мечте последовательно, - уверен Сергей Щербаков. - Так у нас было с Антарктидой – «степ бай степ», небольшими шагами и только вперед, труд и движение к своей цели. Запомните, это очень важно. И тогда все у вас получится!

Кроме интересного рассказа и ответов на вопросы, капитан яхты «Сибирь» показал детям, как пользоваться морскими сигнальными флажками, а еще — как подать сигнал SOS при помощи хлопков в ладоши.

Разбившись на две команды, дети посоревновались, кто быстрее выберет важные для путешественников предметы положит в рюкзак. Например, термос, фонарик, пауэрбанк, будильник — годные предметы. По итогам соревнований победила дружба.

Но самое главное — ученики начальных классов ЦСО «Юнита» вышли после встречи уже другими людьми. Все они дали клятву путешественников и унесли на память календарики с изображением яхты «Сибирь». А еще в библиотеке «Юнита» теперь есть книги об истории путешествий на этой яхте.

Кстати, настоящим путешественником может стать каждый. Капитан Серей Щербаков пригласил ребят в школу «Омский яхт-клуб», которую возглавляет много лет. А то, что юный возраст не помеха, подтвердил Павел Капустин, который стал, правда сначала пешим путешественником, в свои 12 лет.

Ну, и конечно же, гитары у палатки, как ружье, не могли не «выстрелить». Встреча закончилась песней Юлия Кима, как раз в тему:

Негаданно-нечаянно Пришла пора дороги дальней. Давай, дружок, отчаливай, Канат отвязывай причальный! Гудит норд-ост, Не видно звезд, Угрюмы небеса, - И все ж, друзья, не поминайте лихом, Подымаю паруса!

А директор ЦСО «Юнита» Алена Френцель пригласила путешественников прийти в гости снова.