Смазочные материалы можно использовать и в гоночных авто, и в легковых машинах.

Смазочные материалы можно использовать и в гоночных авто, и в легковых машинах.

Компания «Газпромнефть – смазочные материалы» создала синтетическое моторное масло для защиты бензиновых и дизельных двигателей, работающих в сложных условиях эксплуатации.

Специалисты разработали смазочные материалы при помощи «Алхимика». Это цифровая система на базе искусственного интеллекта. Масла прошли испытание гонками: продукцию использовали для обслуживания болидов во время «Игр будущего».

На протяжении всех заездов эксперты мобильной лаборатории следили за состоянием техники. Динамика изменения показателей показала повышенную надежность смазочных материалов по защитным и противоизносным свойствам.

– «Газпромнефть-СМ» традиционно поддерживает автоспортивные соревнования, где команды и техника проходят испытания в экстремальных условиях, – говорит гендиректор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец – На основе собранных данных мы совершенствуем формулы моторных масел. Это помогает создавать совершенно уникальные смазочные материалы – «продукты будущего», которые будут востребованы в самых современных двигателях.

Генеральный директор компании добавил, что класс вязкости нового масла позволяет использовать его как для гоночной техники в разных дисциплинах, так и для 60 % двигателей автопарка России.