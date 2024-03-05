Минпросвещения РФ подготовит проект инициативы к ноябрю текущего года.

Минпросвещения РФ подготовит проект инициативы к ноябрю текущего года.

Яна Лантратова. Она отметила, что в этом учебном году на работу по всей стране было принято около 198 тыс. педагогов, при этом покинули свои рабочие места почти 195,5 тыс. человек. В России могут ввести льготную ипотеку для учителей. Минпросвещения РФ подготовит проект инициативы к ноябрю текущего года, сообщают «Известия». С подобным запросом в ведомство обращалась первый зампред комитета Госдумы по просвещениюОна отметила, что в этом учебном году на работу по всей стране было принято около 198 тыс. педагогов, при этом покинули свои рабочие места почти 195,5 тыс. человек.

– Приведенные цифры свидетельствуют о высоком уровне текучести кадров в российских школах. В пользу данной версии свидетельствуют и данные Российской академии образования, согласно которым в первые пять лет работы увольняется от 14 до 52 % молодых учителей в зависимости от субъекта России, – отметила депутат.

Ипотеку хотят распространить на молодых педагогов в возрасте до 30 лет, которые трудились в школах минимум год. При этом педагог должен иметь минимум одну ставку. Парламентарий предложила ввести для учителей ипотеку под 2 % годовых на срок до 30 лет. После того как учитель отработает в этой сфере 25 лет, государство может самостоятельно погасить остаток долга. Однако он не должен превышать 15 % от изначальной суммы.

В некоторых регионах на сегодняшний день существуют меры поддержки для обеспечения педагогов жильем. Так, в Омской области молодые учителя могут получить единовременную выплату в размере 108 тыс. рублей на строительство или приобретение жилья. В Ивановской области педагоги могут рассчитывать на 300 тыс. рублей, которые можно потратить на оплату части первоначального взноса ипотечного кредита.