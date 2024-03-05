В этом году из-за большого количества снега в регионе ожидается сложная паводковая ситуация.

В этом году из-за большого количества снега в регионе ожидается сложная паводковая ситуация.

В Омской области ожидается сложная паводковая ситуация. Об этом заявил замначальника регионального ГУ МЧС России, начальник управления гражданской защиты Максим Рыбак. По его словам, запасы снега в регионе этой зимой намного больше, чем в предыдущие годы.

– Обуславливается это в том числе непонятными оттепелями, которые наблюдались в декабре и январе. Это осложнит паводковую ситуацию, и вода, скорее всего, будет плохо уходить и впитываться в землю. Поэтому к этому надо быть готовым, − заявил Рыбак.

В Омске эксперты установили 293 участка, на которых возможно подтопление, в области под угрозой находятся 111 населенных пунктов. В настоящее время ведутся работы по вывозу снега с территорий, которые могут быть затоплены предстоящей весной.