Новый информационный сервис совместно разработали Федеральная служба судебных приставов и Минцифры РФ.

Новый информационный сервис совместно разработали Федеральная служба судебных приставов и Минцифры РФ.

Россияне смогут мгновенно узнавать об ограничении выезда из страны. Столь радостные сведения им предоставит новый информационный сервис на портале «Госуслуги», запущенный Федеральной службой судебных приставов и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Услуга называется «Ход снятия ограничения выезда из России».

– Сервис позволит гражданам-должникам с помощью нового информера мгновенно получить сведения об ограничении выезда за пределы страны, которые отобразятся на главной странице личного кабинета. Дополнительная государственная услуга разработана в рамках реализации суперсервиса «Цифровое исполнительное производство». Помимо сведений об ограничении выезда за пределы страны расширенную информацию о принятых судебным приставом мерах можно получить в сервисе «Ход исполнительного производства», – отмечает пресс-служба ГУ ФССП по Омской области.

Сервисы службы судебных приставов позволят не только узнать о задолженностях или ограничениях, но и погасить долги. Ведь возможность выезда за границу зависит от исполнения судебных решений.

– Напомним, размер задолженности по судебным решениям, при которой может быть установлено ограничение выезда, составляет 30 тысяч рублей, за исключением некоторых категорий исполнительных производств, например, о взыскании алиментов или о возмещении морального вреда, причиненного преступлением. В таких случаях минимальный порог для вынесения ограничения составляет сумму в 10 тысяч рублей, – добавили в службе судебных приставов.

Если должник не вернет задолженность в течение двух месяцев – именно столько составляет добровольный срок, – то судебный пристав имеет право ограничить выезд из страны при долге, превышающем 10 тыс. рублей.