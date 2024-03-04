На протяжении двух лет бывшие супруги, являясь директорами двух фирм, поставляли фальсификат в детсады и больницы. Теперь им грозит срок.

На протяжении двух лет бывшие супруги, являясь директорами двух фирм, поставляли фальсификат в детсады и больницы. Теперь им грозит срок.

В Омске будут судить двух предпринимателей, которые обвиняются в совершении шести преступлений по статье «Мошенничество».

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, бывшие супруги, являясь директорами двух фирм, поставляли фальсифицированную молочную продукцию в четыре больницы и два детских сада города.

С июля 2020 года по март 2022 года омичи закупали продукты, в которых содержались заменители молочных жиров. После этого на своем складе они наклеивали фальшивые этикетки, вносили в систему «Меркурий» недостоверные сведения о происхождении этих продуктов и поставляли их в бюджетные учреждения. Общий ущерб от их деятельности составил около 1 млн рублей.

– В ходе плановой проверки сотрудники полиции и Россельхознадзора изъяли свыше 2,8 тонны некачественных молочных продуктов, хранившихся на складе у данных предпринимателей. Вину в совершении преступлений они признали частично, в качестве возмещения ущерба выплатили лишь 35 тыс. рублей, – добавили в надзорном ведомстве.

Государственный обвинитель предложил назначить мужчине наказание в виде 6 лет, а его бывшей супруге – 5 лет лишения свободы, а также обязать возместить причиненный ущерб. Следующее судебное заседание, на котором омичам вынесут приговор, состоится в ближайшее время.