Омские работодатели, принимающие на работу членов семей бойцов СВО, получают выплаты от государства.

Омские работодатели, принимающие на работу членов семей бойцов СВО, получают выплаты от государства.

В Омской области участникам специальной военной операции и членам их семей оказывается всесторонняя помощь в трудоустройстве и обучении. В 2023 году благодаря этой мере поддержки нашли работу около 60 граждан. В рамках дополнительного мероприятия по содействию работодателям, действующего в Омской области с 2012 года, организации получают частичную компенсацию расходов на выплату зарплаты новым сотрудникам. Данный вид поддержки распространяется на участников СВО и их семьи.

В 2023 году благодаря этой мере было трудоустроено 59 членов семей участников СВО, работодателям выплачено более 2,4 млн рублей. Реализация мероприятия будет продолжена в текущем году.

Также военнослужащие, вернувшиеся из зоны СВО, могут пройти бесплатное переобучение или получить дополнительное профессиональное образование в востребованных сферах. В рамках программы «Содействие занятости» национального проекта «Демография» жители Омской области, включая участников и ветеранов СВО, могут пройти обучение по следующим различным направлениям. В частности, можно обучиться на логопеда, педагога-психолога, медсестру, специалиста по кадрам, швею или кассира. Перечень профессий достаточно широк. В 2022 году к профессиональному обучению приступили 3 участника и 67 членов семей участников СВО. За помощью можно обратиться к карьерному специалисту, которые есть во всех центрах занятости, а также в филиал фонда «Защитники Отчества» по адресу: ул. П. Некрасова, 3.

Как отметил Владимир Куприянов, заместитель председателя правительства, министр труда и социального развития Омской области, всесторонняя поддержка участников и ветеранов СВО в Омской области является важным шагом в обеспечении их социальной и трудовой реабилитации. Представители министерства проводят встречи с ветеранами СВО, семьями защитников, осуждают волнующие их вопросы, вникают и оказывают помощь.