Омск-Информ
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·Происшествия

Курятник тоже уцелел, площадь пожара составила всего 6 кв. м.
Сегодня утром в одном из сел Азовского района произошел пожар. Из-под кровли двухэтажного курятника повалил густой дым, и сельчане вызвали сотрудников МЧС.
Сообщение о пожаре поступило в 8:48. На место прибыли семь специалистов на двух пожарных автомобилях. Спасатели локализовали возгорание и не допустили распространения огня по всему строению. Площадь пожара составила всего 6 кв. м. При этом 50 кур спасатели переместили в безопасное место во дворе. 
Причину возгорания предстоит установить дознавателям МЧС. Отметим, что на прошлой неделе омские пожарные спасли еще один курятник.
·Происшествия

Курятник тоже уцелел, площадь пожара составила всего 6 кв. м.
Сегодня утром в одном из сел Азовского района произошел пожар. Из-под кровли двухэтажного курятника повалил густой дым, и сельчане вызвали сотрудников МЧС.
Сообщение о пожаре поступило в 8:48. На место прибыли семь специалистов на двух пожарных автомобилях. Спасатели локализовали возгорание и не допустили распространения огня по всему строению. Площадь пожара составила всего 6 кв. м. При этом 50 кур спасатели переместили в безопасное место во дворе. 
Причину возгорания предстоит установить дознавателям МЧС. Отметим, что на прошлой неделе омские пожарные спасли еще один курятник.