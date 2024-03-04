Мужчина не раз нарушал правила дорожного движения и дважды попадал на скамью подсудимых.

Мужчина не раз нарушал правила дорожного движения и дважды попадал на скамью подсудимых.

Судебные приставы Оконешниковского района забрали у местного жителя автомобиль Mazda Familia. Решение о конфискации принял суд.

Владельца автомобиля поймали пьяным за рулем. Его осудили по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ, назначили 200 часов обязательных работ и на два года забрали водительские права. Однако омич сел за руль раньше положенного времени и снова был пьян. Мужчину остановили сотрудники ГИБДД и составили протокол.

Во второй раз суд приговорил сельчанина к 8 месяцам в колонии общего режима, лишил его прав еще на 2 года 10 месяцев, а также постановил конфисковать транспортное средство. Автомобиль теперь принадлежит государству.