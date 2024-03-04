Омск-Информ
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·Происшествия

При этом сотрудникам МЧС удалось спасти из горящих зданий 38 человек.

За неделю с 26 февраля по 3 марта в Омской области произошел 41 пожар. Как сообщили в МЧС, 38 человек удалось спасти. Погибли четыре человека.
При этом 26 раз пожарным пришлось выехать по ложным вызовам. Еще 122 раза произошло ложное срабатывание сигнализации.
Один из пожаров с погибшими произошел в ночь на 1 марта в деревне Черноусово Тюкалинского района. Там загорелся частный дом. Когда на место прибыли пожарные, огонь уже охватил все здание, а крыша обвалилась. В завалах дома спасатели обнаружили тело 71-летнего хозяина жилища. По предварительным данным, к пожару привело неправильное устройство или неисправность печи.
·Происшествия

При этом сотрудникам МЧС удалось спасти из горящих зданий 38 человек.

За неделю с 26 февраля по 3 марта в Омской области произошел 41 пожар. Как сообщили в МЧС, 38 человек удалось спасти. Погибли четыре человека.
При этом 26 раз пожарным пришлось выехать по ложным вызовам. Еще 122 раза произошло ложное срабатывание сигнализации.
Один из пожаров с погибшими произошел в ночь на 1 марта в деревне Черноусово Тюкалинского района. Там загорелся частный дом. Когда на место прибыли пожарные, огонь уже охватил все здание, а крыша обвалилась. В завалах дома спасатели обнаружили тело 71-летнего хозяина жилища. По предварительным данным, к пожару привело неправильное устройство или неисправность печи.