Тело мужчины под завалами во время тушения огня обнаружили пожарные.

Тело мужчины под завалами во время тушения огня обнаружили пожарные.

Сегодня ночью в деревне Черноусово Тюкалинского района загорелся частный дом. Когда на место прибыли пожарные, огонь уже охватил все здание, а крыша дома обвалилась.

Боролись с возгоранием 7 пожарных, было привлечено 3 единицы техники. Площадь пожара составила 60 кв. м. При тушении под завалами спасатели обнаружили тело 71-летнего хозяина жилища.

Дознаватели уже провели осмотр места происшествия и выяснили, что причиной возгорания стало неправильное устройство или неисправность печи. Пока эта версия является предварительной.

Жителей региона просят быть внимательными и соблюдать технику пожарной безопасности.