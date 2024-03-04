В среднем по стране платят более 73 тыс. рублей в месяц. А на зарплатные предложения влияет множество факторов.

В среднем по стране платят более 73 тыс. рублей в месяц. А на зарплатные предложения влияет множество факторов.

Зарплатные предложения в России увеличились в среднем на 18,5 % по сравнению с началом прошлого года, сообщают «Известия» со ссылкой на «Работу.ру».

Самые большие темпы показала сфера красоты и здоровья, где увеличение составило на 27 %. Также заметно выросли зарплаты в вакансиях для соискателей без опыта и в предложениях по стажировкам и работе для студентов – на 23 %. На 21 % в среднем увеличились предложения в сфере услуг.

Эксперты называют несколько причин того, почему работодатели готовы платить больше. Главной причиной считается рост МРОТ с 1 января 2024 года до 19 242 рублей. Это влечет за собой повышение окладов и выступает сигналом, что цена рабочей силы увеличена. Также на тенденцию влияет конкуренция за кадры на рынке труда: компании хотят привлечь или удержать квалифицированных сотрудников.

Оплата растет и на фоне инфляции. Кроме того, влияют экономический рост отдельных отраслей или компаний, увеличение производительности труда и повышение спроса на некоторые специальности,

Интересно, что, по данным Росстата, среднемесячная номинальная зарплата в прошлом году составила 73 709 рублей, поднявшись на 14 % к аналогичному показателю 2022 года.