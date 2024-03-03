Специалист по кадрам Мария Витковская рассказала о том, как проходит подготовка специалистов по работе с недвижимостью.

Специалист по кадрам Мария Витковская рассказала о том, как проходит подготовка специалистов по работе с недвижимостью.

Сфера недвижимости – особенно коммерческой недвижимости – продолжает активно развиваться в Омске. Но, чтобы проходили сделки, должны быть люди, которые готовы обеспечить встречу между продавцом недвижимости и покупателем.

Обозреватель РИА «Омск-информ» пообщался со специалистом по кадрам, который рассказал о том, какие люди идут в профессию риелтора. Мария Витковская, менеджер по подбору персонала компании «Регион Бизнес Недвижимость», ответила на наши вопросы.

– Какие люди приходят в профессию? Есть ли специальная подготовка?

– В данный момент обучения специальности «брокер» по коммерческой недвижимости нигде нет. В нашей компании есть разработанный курс, по которому соискателей, приходящих к нам, готовят к тому, чтобы они могли войти в эту профессию. Наши наставники работают с новичками в этой сфере, делая из обычного человека брокера по коммерческой недвижимости.

На сегодняшний день профессия брокера очень интересная и прибыльная. В ней можно создавать и получать доход пожизненно. Это не какой-то кратковременный проект. Коммерческая недвижимость всегда будет в ходу. Всегда будут предприниматели, стремящиеся развивать свой бизнес и нуждающиеся в тех или иных помещениях. Даже сейчас в Омске проходит большое количество сделок. Потому люди и приходят. Сегодня нет утвержденной государством программы или стандарта, и мы его делаем сами и внедряем на рынок по всей стране.

– Какое обычно образование у людей, которые к вам приходят? В основном это гуманитарные профессии?

– Абсолютно разное. Есть и учителя, и юристы, и технари, и те, кто даже просто приходит найти подработку и остается после обучения на постоянной основе. В этой профессии важно любить людей и любить общаться с ними. И это очень важный критерий при отборе. В этом смысле мы очень схожи с людьми других профессий, требующих постоянного общения.

– Как проходит подготовка в вашей компании?

– Подготовка проходит в несколько этапов. Первые четыре дня соискатели просматривают видео-, аудио- и текстовые документы, проходят интервью, тесты и т. д. Разные категории обучающих материалов на каждый день. После каждого дня обучения мы стараемся понять, смог ли человек обработать предложенный пласт информации. Иногда бывает, что человек нам подходит, но ему необходимо больше времени на обучение – есть и такие люди, которые разбирают информацию «первых дней» несколько дольше. Обучение достаточно интенсивное по меркам многих других компаний, потому что мы считаем, что за четыре дня по профессии брокера можно получить базовые знания, чтобы начать работать в этой сфере. Разумеется, необходимо будет и дальше развиваться, чтобы оставаться в профессии. Средний срок подготовки специалиста от 3 до 6 месяцев.

– Какие навыки должны быть у человека, чтобы он мог здесь работать?

– Коммуникабельность. Навыки делового общения. Исполнительность и ответственность. Вот, пожалуй, самые важные. Можно, конечно, туда же добавить и ряд навыков, связанных с маркетингом, продажами. Также мы проводим обучение по юридической части: например, по особенностям договорной работы и правилам документооборота.

– Люди обычно приходят конкретно в коммерческую недвижимость?

– Да, люди уже приходят сюда, зная, о чем речь. Они знают, что это очень прибыльная сфера, и я бы сказала, что именно сфера коммерческой недвижимости более перспективна, если сравнивать со сферой жилой недвижимости. Бывает, что специалисты оттуда переходят к нам. Их, конечно, приходится полностью переучивать, потому что сферы на первый взгляд пусть и очень похожие, но на деле есть существенные различия. Некоторые из таких людей говорят, что работа именно по коммерческой недвижимости намного интереснее для них как для специалистов. Потому что это работа с юридическими лицами, которая сама по себе более комплексная, более разнообразная. Но при этом, в отличие от работы с физическими лицами, рабочий процесс более структурирован: организации, как правило, работают пятидневку, и нет такого, что в любое время суток в любой день недели может быть необходимо выйти на работу. А при работе с физическими лицами ты должен быть готов в любой момент поехать на объект.

– Есть ли текучесть кадров?

– В продажах она есть всегда. Мы отбираем тех людей, которые осознанно к нам приходят, которые знают, с чем они будут работать. Мы набираем группу до пятнадцати человек, и из этой группы останутся те, которые будут работать с нами много лет. За четыре дня мы четко определяем, может ли человек работать время в этой сфере. С некоторыми людьми становится понятно уже в первый день, даже с самого первого интервью. Интервью – это, наверное, самая важная и самая сложная часть. У нас нет никакого шаблона: люди разные, мы задаем разные вопросы, пытаемся найти правильный подход к каждому человеку.

– В глазах общественности профессия риелтора и брокера иногда выставляется в негативном ключе. Это как-то влияет на количество людей, которые к вам приходят?

– На набор это не влияет. В каждой профессии есть свой какой-то негатив, и ничего удивительного в этом нет. Основной негатив рождается среди продаж квартир и тянется оттуда. Все-таки наши люди – это профессионалы, которые выходят на рынок и помогают совершать сделки.

– В чем особенность вашей компании?

– Мы федеральная компания, которая представлена в 20 городах России. Компания существует уже достаточно давно, с 2015 года. Основное отличие в большом объеме инструментария при работе с объектом недвижимости и листе ожидания из заявок на те или иные площади. Так называемый набор профессиональных кейсов. Мы учим видеть объект иначе, чем его видит собственник.

Кроме профессиональных компетенций, в компании сложилась определенная корпоративная культура, которая в первую очередь направлена на взаимопомощь и поддержку коллективом друг друга. Естественно, есть также свои внутренние праздники, есть общие выезды. Да и в целом я считаю, что у нас отличный, здоровый коллектив, и мы всегда готовы принимать новых людей к себе.