Омск-Информ
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·Происшествия

Вячеслав Черепанов пропал еще 16 января, когда вышел из больницы. Накануне вечером стало известно об обнаружении его тела.

В Омске завершились поиски 48-летнего Вячеслава Черепанова. Как сообщает паблик поисково-спасательного отряда «ДоброСпас-Омск», мужчину нашли мертвым.

Напомним, что омич бесследно исчез 16 января. В тот день он вышел из городской больницы имени Кабанова и пропал. В конце января появилась информация о том, что мужчину ищут волонтеры. Теперь его тело нашли.

Что случилось с Вячеславом Черепановым, неизвестно.

·Происшествия

Вячеслав Черепанов пропал еще 16 января, когда вышел из больницы. Накануне вечером стало известно об обнаружении его тела.

В Омске завершились поиски 48-летнего Вячеслава Черепанова. Как сообщает паблик поисково-спасательного отряда «ДоброСпас-Омск», мужчину нашли мертвым.

Напомним, что омич бесследно исчез 16 января. В тот день он вышел из городской больницы имени Кабанова и пропал. В конце января появилась информация о том, что мужчину ищут волонтеры. Теперь его тело нашли.

Что случилось с Вячеславом Черепановым, неизвестно.