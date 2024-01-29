Мужчина пропал еще 16 января и с тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Мужчина пропал еще 16 января и с тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» сообщили о поисках 48-летнего Вячеслава Черепанова. С 16 января о местонахождении мужчины ничего не известно.

Приметы разыскиваемого: рост 180 см, худощавое телосложение, волосы черного цвета и карие глаза. Был одет в темно-синий пуховик, черные штаны и темную кепку.

Информацию об омиче можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.