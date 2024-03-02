Омск-Информ
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·Общество

По словам одного из депутатов Госдумы, блокировать VPN в стране не намерены. Это является средневековым подходом.

Несмотря на опасность утечек персональных данных россиян, сервисы VPN в стране полностью запрещать не намерены. Об этом заявил депутат Госдумы Артем Кирьянов.

– VPN может использоваться и в мирных целях. Например, подобные сервисы часто берутся на вооружение российскими компаниями, чтобы обезопасить внутрикорпоративную связь. Так что никто ничего блокировать не намерен, – отметил Кирьянов.

По словам депутата, запрет каких-либо технологий является средневековым подходом.  

Напомним, что со вчерашнего дня, 1 марта, в России начал действовать запрет на популяризацию VPN-сервисов.

·Общество

По словам одного из депутатов Госдумы, блокировать VPN в стране не намерены. Это является средневековым подходом.

Несмотря на опасность утечек персональных данных россиян, сервисы VPN в стране полностью запрещать не намерены. Об этом заявил депутат Госдумы Артем Кирьянов.

– VPN может использоваться и в мирных целях. Например, подобные сервисы часто берутся на вооружение российскими компаниями, чтобы обезопасить внутрикорпоративную связь. Так что никто ничего блокировать не намерен, – отметил Кирьянов.

По словам депутата, запрет каких-либо технологий является средневековым подходом.  

Напомним, что со вчерашнего дня, 1 марта, в России начал действовать запрет на популяризацию VPN-сервисов.