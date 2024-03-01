В Госдуме такой шаг мотивируют защитой персональных данных россиян. Ведь при работающем сервисе они уходят неизвестно кому.

В Госдуме такой шаг мотивируют защитой персональных данных россиян. Ведь при работающем сервисе они уходят неизвестно кому.

С 1 марта в России начал действовать запрет на популяризацию средств обхода блокировок сайтов и приложений, иначе говоря – VPN-сервисов. Как пояснили в Госдуме, строгие меры продиктованы заботой о персональных данных россиян.

– До сих пор не все пользователи осознают скрытые риски сервисов по обходу блокировок: при их использовании вы передаете свою личную информацию в третьи руки – фактически непонятно кому. В подавляющем большинстве случаев халатное отношение к хранению ваших данных – норма для разработчиков VPN. Постоянные утечки крупных баз данных публичных сервисов с реальными IP-адресами пользователей тому подтверждение, – цитирует «Российская газета» председателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна.

Как показывают исследования, число пользователей VPN в России за прошлый год увеличилось на 37 %. Однако слухи о привлечении к ответственности за использование таких сервисов преувеличены.

– На самом деле это совершенно не так, россияне по-прежнему смогут заходить в соцсети через VPN без каких-либо последствий. Никаких штрафов и уж тем более тюремных сроков не предусматривается, – рассказала «РГ» адвокат Аминат Гетажеева.

Юрист отмечает: максимум, что может произойти, – это блокировка подозрительного сервиса, который собирает данные пользователей.