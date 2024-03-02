Омск-Информ
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·Авто

Из-за неправильно припаркованной машины скорая помощь потеряла 10 минут. Виновника событий нашли.

Полицейские разобрались в ситуации, которая возникла вчера, 1 марта, в центре Омска у дома № 96 на улице 6-я Линия. Там бригада скорой помощи потеряла 10 минут из-за неправильно припаркованной машины. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области, инцидент произошел около семи вечера.

– Водитель автомобиля «Пежо», 30-летняя женщина, нарушила правила остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, чем создала препятствие для движения кареты скорой помощи, – отметили в ведомстве.

В отношении омички возбудили административное делопроизводство. Она должна выплатить штраф в размере 2 тыс. рублей.

·Авто

Из-за неправильно припаркованной машины скорая помощь потеряла 10 минут. Виновника событий нашли.

Полицейские разобрались в ситуации, которая возникла вчера, 1 марта, в центре Омска у дома № 96 на улице 6-я Линия. Там бригада скорой помощи потеряла 10 минут из-за неправильно припаркованной машины. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области, инцидент произошел около семи вечера.

– Водитель автомобиля «Пежо», 30-летняя женщина, нарушила правила остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, чем создала препятствие для движения кареты скорой помощи, – отметили в ведомстве.

В отношении омички возбудили административное делопроизводство. Она должна выплатить штраф в размере 2 тыс. рублей.