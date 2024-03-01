Хозяйка легковушки перегородила дорогу автомобилю скорой помощи и пошла в магазин за покупками.

Хозяйка легковушки перегородила дорогу автомобилю скорой помощи и пошла в магазин за покупками.

Бригада скорой помощи потеряла 10 минут из-за неправильно припаркованной машины в центре Омска. Инцидент произошел днем у дома № 96 по улице 6-я Линия. Проезду реанимобиля мешала легковушка – ее хозяйка бросила машину и ушла в магазин за покупками.

Рядом с иномаркой стоял муж автолюбительницы. Водитель скорой попросил его сдать немного назад, чтобы скорая могла проехать, но мужчина отказался это делать, заявив, что у него нет прав. Видео инцидента сняла подписчица телеграм-канала «Вестей-Омск».

– Не дай бог этим молодым людям столкнуться с ситуацией, когда скорая не смогла проехать к ним. Сначала тоже старалась объяснить этому молодому человеку, что он абсолютно неправ, что по закону он обязан уступить место, пропустить скорую, – отметила женщина.

Она выразила готовность подтвердить свои слова и предоставить фото- и видеосвидетельства для ГИБДД.