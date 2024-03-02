Омск-Информ
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·Происшествия

Причиной пожара в пятиэтажке по улице Карбышева стало электрооборудование. Была нарушена его работа.

В региональном МЧС рассказали причину пожара в квартире омской пятиэтажки по улице Карбышева. Оказалось, что произошли сбои в работе электрооборудования.

- Проведя осмотр места пожара и изучив все факторы, сопутствующие возникновению пожара, специалисты МЧС России выдвинули предположительную причину пожара - аварийный режим работы элекрооборудования, - заявили в ведомстве.

Напомним, возгорание произошло сегодня около пяти утра. Горела квартира на первом этаже. К счастью, никто не пострадал. Площадь пожара составила 43 кв. м.

·Происшествия

Причиной пожара в пятиэтажке по улице Карбышева стало электрооборудование. Была нарушена его работа.

В региональном МЧС рассказали причину пожара в квартире омской пятиэтажки по улице Карбышева. Оказалось, что произошли сбои в работе электрооборудования.

- Проведя осмотр места пожара и изучив все факторы, сопутствующие возникновению пожара, специалисты МЧС России выдвинули предположительную причину пожара - аварийный режим работы элекрооборудования, - заявили в ведомстве.

Напомним, возгорание произошло сегодня около пяти утра. Горела квартира на первом этаже. К счастью, никто не пострадал. Площадь пожара составила 43 кв. м.