Пожар произошел около пяти утра в одной из пятиэтажек на улице Карбышева. Горела квартира на первом этаже.

Пожар произошел около пяти утра в одной из пятиэтажек на улице Карбышева. Горела квартира на первом этаже.

Сегодня, 2 марта, в Омске в пятиэтажном доме на улице Карбышева произошел пожар. Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, возгорание случилось около пяти утра. Горела квартира на первом этаже, в подъезде стоял дым.

К счастью, обошлось без трагедий. Самостоятельно эвакуировались 16 человек, в том числе 5 детей.

– Пожарными в составе звеньев газодымозащитной службы с верхних этажей спасены 13 человека, в том числе 5 детей. Площадь пожара – 43 кв. м. Погибших и травмированных нет, – добавили в ведомстве.

С огнем боролись 17 спасателей. Причина происшествия выясняется.