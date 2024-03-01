Победитель торгов сможет организовать частный пляж, прокат плавательных средств или построить причал.
Министерство природных ресурсов и экологии Омской области объявило конкурс на заключение договора водопользования правого берега реки Иртыш. Участок площадью 1829 км расположен в затоне «Зеленый остров» – популярном месте отдыха омичей.
Договор на использование акватории планируется заключить на срок 19 лет и 11 месяцев. Начальная стоимость аренды составляет 696 276 рублей.
Водопользователь, согласно договору, обязан следить за состоянием водного объекта и водоохранной зоны, не нарушать прав других водопользователей, обеспечивать сохранность гидротехнических сооружений.
Акваторию разрешается использовать для следующих целей:
- размещение плавательных средств (катеров, яхт, лодок);
- организация пляжей;
- строительство причалов и пирсов.
Торги намечены на 3 апреля, а итоги подведут 11 апреля.