Омск-Информ
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·Общество

За прошлую неделю ковидом заболели 180 жителей региона. Заболеваемость начала снижаться.

По данным федерального оперштаба, в Омской области снизилось число заражений коронавирусом. За прошлую неделю, с 19 по 25 февраля, в регионе ковидом заболели 180 жителей, из них 27 попали в больницу, а еще 258 омичей выздоровели. Случаев смерти, к счастью, удалось избежать. Еще неделю ранее было выявлено 285 случаев заражения.

Больше всего заболевших коронавирусом среди городов СФО в Иркутской области. Там болезнь выявили у 222 человек. На втором месте оказалась Новосибирская область – 189 заболевших.

·Общество

За прошлую неделю ковидом заболели 180 жителей региона. Заболеваемость начала снижаться.

По данным федерального оперштаба, в Омской области снизилось число заражений коронавирусом. За прошлую неделю, с 19 по 25 февраля, в регионе ковидом заболели 180 жителей, из них 27 попали в больницу, а еще 258 омичей выздоровели. Случаев смерти, к счастью, удалось избежать. Еще неделю ранее было выявлено 285 случаев заражения.

Больше всего заболевших коронавирусом среди городов СФО в Иркутской области. Там болезнь выявили у 222 человек. На втором месте оказалась Новосибирская область – 189 заболевших.