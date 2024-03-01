Форум собрал крупнейших представителей российской ветеринарной науки, образовательных и научно-исследовательских учреждений.

Форум собрал крупнейших представителей российской ветеринарной науки, образовательных и научно-исследовательских учреждений.

В Омске прошел ветеринарный форум «Один мир — одно здоровье: междисциплинарный подход к обеспечению благополучия животных, людей и окружающей среды»». Это мероприятие посвящено 105-летию Института ветеринарной медицины и биотехнологии и Десятилетию науки и технологий в РФ.

Форум посетили представители разных городов и стран. Среди участников были ученые и представители власти из Казахстана и Беларуси, а также их коллеги из российских городов – Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск, Омск. Участники форума познакомились с выставкой достижений в области образовательной, научно-инновационной деятельности Института ветеринарной медицины и биотехнологии Омского ГАУ.

– Вопросы, связанные с благополучием людей, животных и окружающей среды – это наша национальная безопасность, – отметила ректор ОмГАУ Оксана Шумакова во время церемонии открытия. – Безусловно, важной задачей сегодня является качественное обеспечение населения продуктами питания, и именно эти вопросы мы рассматриваем на форуме.

Прозвучало много теплых слов поздравлений в адрес организаторов Международного форума: участники мероприятия отмечали, что Омский ГАУ считается по праву одним ведущих вузов страны. Гости отметили, что многие имена профессоров и преподавателей ОмГАУ можно увидеть на обложках учебников по ветеринарии, по которым учатся студенты всей страны.

Во время деловой части форума было множество докладов по различным темам: «Перспективные направления научных исследований для ветеринарного обеспечения животноводства», «Санитарный щит РФ и его преломление в эпидемиологической обстановке», «105 лет ИВМиБ: прошлое в настоящем», «Пестициды как эндокринные дизрапторы».

Помимо этого, в рамках Международного ветеринарного форума «Один мир - одно здоровье» состоялось открытие образовательно-производственного кластера по животноводству, семинар «Современные методы ветеринарной хирургии лошадей в России», а также пройдет экскурсия по инфраструктурным объектам Института ветеринарной медицины и биотехнологии Омского ГАУ.