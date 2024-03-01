Омск-Информ
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·Происшествия

Агрессивные животные напали сначала на школьницу, а через месяц – на беременную омичку.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность». Поводом послужили два случая, когда бездомные собаки напали на беременную женщину и школьницу.
– В ходе следствия будут выяснены все обстоятельства случившегося и установлены виновные лица, ответственные за отлов безнадзорных животных и обеспечение безопасности граждан, – отметили в Следкоме.
Инциденты произошли 30 января на улице Новокирпичной и 26 февраля на улице 5-я Северная. При этом в последнем случае беременная омичка получила травмы.
·Происшествия

Агрессивные животные напали сначала на школьницу, а через месяц – на беременную омичку.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность». Поводом послужили два случая, когда бездомные собаки напали на беременную женщину и школьницу.
– В ходе следствия будут выяснены все обстоятельства случившегося и установлены виновные лица, ответственные за отлов безнадзорных животных и обеспечение безопасности граждан, – отметили в Следкоме.
Инциденты произошли 30 января на улице Новокирпичной и 26 февраля на улице 5-я Северная. При этом в последнем случае беременная омичка получила травмы.