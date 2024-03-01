Об этом заявили в региональном Минстрое. Сейчас строители приступили к монтажу фасада и отделочным работам.

Об этом заявили в региональном Минстрое. Сейчас строители приступили к монтажу фасада и отделочным работам.

В региональном Минстрое рассказали и показали, как ведется строительство школы в омском микрорайоне Прибрежном. Как заверили в ведомстве, ее возведение идет по графику, нарушений требований проектной документации не выявили.

– Монолитные конструкции здания выполнены в полном объеме, кладка внутренних и наружных стен в объеме более 80 %, монтаж металлоконструкций кровли – более 50 %. Строители приступили к устройству инженерных систем жизнеобеспечения, отделочным работам и монтажу фасадов, – рассказали в министерстве.

Образовательное учреждение строит «Специализированный застройщик «Сибградстрой Инвест». Школа рассчитана на 1122 ученика, и откроется она, как заверили в Минстрое, уже в сентябре.