Со второго месяца весны омичи смогут улететь прямым рейсом в столицу Азербайджана. Цена за билет составит 18 тыс. рублей.

Со второго месяца весны омичи смогут улететь прямым рейсом в столицу Азербайджана. Цена за билет составит 18 тыс. рублей.

С 2 апреля авиакомпания «ИрАэро» запустит прямой рейс из Омска в столицу Азербайджана Баку. Об этом сообщили в Омском аэропорту.

Рейсы будут выполняться до 22 октября раз в неделю. В Омск воздушный борт будет прилетать во вторник в 02:50 часов, а отправляться обратно в 04:00 часов. Время в пути составляет 3,5 часа.

Продажу билетов уже открыли. Сейчас их можно купить по цене от 18 тыс. рублей. Отметим, что рейс по этому направлению станет первым за 10 лет.