Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Со второго месяца весны омичи смогут улететь прямым рейсом в столицу Азербайджана. Цена за билет составит 18 тыс. рублей.

С 2 апреля авиакомпания «ИрАэро» запустит прямой рейс из Омска в столицу Азербайджана Баку. Об этом сообщили в Омском аэропорту.

Рейсы будут выполняться до 22 октября раз в неделю. В Омск воздушный борт будет прилетать во вторник в 02:50 часов, а отправляться обратно в 04:00 часов. Время в пути составляет 3,5 часа.

Продажу билетов уже открыли. Сейчас их можно купить по цене от 18 тыс. рублей. Отметим, что рейс по этому направлению станет первым за 10 лет.

·Общество

Со второго месяца весны омичи смогут улететь прямым рейсом в столицу Азербайджана. Цена за билет составит 18 тыс. рублей.

С 2 апреля авиакомпания «ИрАэро» запустит прямой рейс из Омска в столицу Азербайджана Баку. Об этом сообщили в Омском аэропорту.

Рейсы будут выполняться до 22 октября раз в неделю. В Омск воздушный борт будет прилетать во вторник в 02:50 часов, а отправляться обратно в 04:00 часов. Время в пути составляет 3,5 часа.

Продажу билетов уже открыли. Сейчас их можно купить по цене от 18 тыс. рублей. Отметим, что рейс по этому направлению станет первым за 10 лет.