Омск-Информ
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·Общество

Первым пассажирам, которые проходили регистрацию на рейс, вручили подарки.
Сегодня ночью в Омском аэропорту впервые за 10 лет приземлился самолет из Баку. Через час после приземления воздушное судно вновь отправилось в столицу Азербайджана. Авиаперевозчиком, обслуживающим маршрут, является компания IRAERO.
– Мы не могли пропустить столь важное событие. Напомним, рейса Баку – Омск – Баку не было в расписании 10 лет. Поэтому его с уверенностью можно назвать долгожданным, – отметили в аэропорту.
Первым пассажирам, которые проходили регистрацию на рейс, вручили подарки. Генеральный директор аэропорта Олег Селиверстов подарил омичам сувениры и сертификат на обслуживание в бизнес-зале.
·Общество

Первым пассажирам, которые проходили регистрацию на рейс, вручили подарки.
Сегодня ночью в Омском аэропорту впервые за 10 лет приземлился самолет из Баку. Через час после приземления воздушное судно вновь отправилось в столицу Азербайджана. Авиаперевозчиком, обслуживающим маршрут, является компания IRAERO.
– Мы не могли пропустить столь важное событие. Напомним, рейса Баку – Омск – Баку не было в расписании 10 лет. Поэтому его с уверенностью можно назвать долгожданным, – отметили в аэропорту.
Первым пассажирам, которые проходили регистрацию на рейс, вручили подарки. Генеральный директор аэропорта Олег Селиверстов подарил омичам сувениры и сертификат на обслуживание в бизнес-зале.