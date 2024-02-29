Омск-Информ
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·Общество

Это случилось из-за внезапного отключения электричества.
Сегодня в 11:00 на проспекте Маркса от «Голубого огонька» до «Академии транспорта» произошло отключение электроэнергии. Из-за этого в Омске остановились троллейбусы.
– Также временно приостановлено трамвайное движение на участке улицы М. Жукова, – добавили в мэрии.
Однако, по данным сервиса «Яндекс Карты», на данный момент транспорт продолжает движение.
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·Общество

Это случилось из-за внезапного отключения электричества.
Сегодня в 11:00 на проспекте Маркса от «Голубого огонька» до «Академии транспорта» произошло отключение электроэнергии. Из-за этого в Омске остановились троллейбусы.
– Также временно приостановлено трамвайное движение на участке улицы М. Жукова, – добавили в мэрии.
Однако, по данным сервиса «Яндекс Карты», на данный момент транспорт продолжает движение.
1332