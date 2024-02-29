О таких планах рассказали около 30 % жителей региона.

О таких планах рассказали около 30 % жителей региона.

Омичи рассказали, сколько денег они хотели бы получать в 2025 году. Так, около 40 % жителей региона планируют зарабатывать 70–100 тыс. рублей. Еще 30 % хотят получать от 100 до 200 тыс. рублей. При этом омичи отмечают, что собираются освоить новую профессию, чтобы добиться таких доходов, выяснили «Ренессанс Жизнь» и «Зарплата.ру».

Около 60 % жителей региона признались, что считают самой прибыльной профессию в IT-сфере. Около 10–15 % отмечают, что много денег можно зарабатывать с помощью блога или работая в финансовой отрасли.

Кроме того, почти половине омичей удается откладывать деньги с зарплаты. Только 6 % из них стараются инвестировать отложенные средства.