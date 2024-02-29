Омск-Информ
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·Авто

Двухместную машину с 0,6-литровым двигателем предлагают за 400 тыс. рублей.
Жители Омска выставили на продажу двухместный автомобиль Smart Fortwo 2000 года выпуска. За него просят 400 тыс. рублей.
– Это детище Merсedes и швейцарских часов Swatch. Машина в отличном состоянии, никаких ошибок не горит, бензин нюхает. Несмотря на малый размер, места внутри предостаточно. Заводится в любой мороз, – сообщается в объявлении на Avito.
Объем двигателя у машины всего 0,6 литра. В год на топливо уходит всего 36 100 рублей. Пробег – 200 000 км.
Ранее в Омске на продажу выставили раритетную «Волгу».
·Авто

Двухместную машину с 0,6-литровым двигателем предлагают за 400 тыс. рублей.
Жители Омска выставили на продажу двухместный автомобиль Smart Fortwo 2000 года выпуска. За него просят 400 тыс. рублей.
– Это детище Merсedes и швейцарских часов Swatch. Машина в отличном состоянии, никаких ошибок не горит, бензин нюхает. Несмотря на малый размер, места внутри предостаточно. Заводится в любой мороз, – сообщается в объявлении на Avito.
Объем двигателя у машины всего 0,6 литра. В год на топливо уходит всего 36 100 рублей. Пробег – 200 000 км.
Ранее в Омске на продажу выставили раритетную «Волгу».