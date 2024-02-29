Карбокситерапия становится все более популярной у омичей, поскольку имеет ряд преимуществ перед другими реабилитационными методиками.

Карбокситерапия становится все более популярной у омичей, поскольку имеет ряд преимуществ перед другими реабилитационными методиками.

Суть карбокситерапии заключается в дозированном введении в подкожный слой диоксида углерода (СО2). Благодаря таким инъекциям расширяются сосуды, происходит приток крови, а вместе с ней всех питательных веществ. Более того, увеличиваются и активизируются все процессы в коже, ткани начинают восстанавливаться, а продукты токсичные, которые подлежат к выведению, также ускоренно выводятся.

Врачи отмечают, что уже после первого сеанса карбокситерапии у пациентов улучшается общее самочувствие, снижается боль, уходит спазм и активируется иммунная защита. Происходит это по следующим причинам:

Уменьшается и купируется гипоксия.

Усиливаются репаративные и метаболические процессы в органах.

Усиливаются биохимические процессы, связанные с пролиферацией фибробластов и функцией защитных механизмов.

Нормализуется деятельности вегетативной системы.

Разрывается порочный круг клеточно-тканевой гипоксии.

Происходит воздействие на метаболизм головного мозга, снижение возбудимости нервной системы, лечение хронического болевого синдрома.

Показания для применения карбокситерапии являются:

Хроническая венозная недостаточность нижних конечностей.

Артрозы (вне стадии воспаления).

Мышечно-тонический синдром любой локализации.

Заболевания позвоночника.

Головные боли, связанные со спазмом позвоночных артерий.

Синдром хронической усталости.

Обычный необходимый курс карбокситерапии – 6–12 процедур 1-2 раза в неделю. Рекомендованный поддерживающий курс – 1-2 раза в месяц от трех месяцев или постоянно.

Провести качественную диагностику пациента, определить показания и противопоказания к газовым инъекциям могут специалисты омского центра «Биомедсервис». Записаться на процедуру можно по телефону 37-07-00 или на официальном сайте центра «Биомедсервис».