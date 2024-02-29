Омск-Информ
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·Общество

В соцсетях к неравнодушным омичам обратилась родственница хозяев частного дома с просьбой о помощи.

После пожара, произошедшего позавчера в Амурском поселке, для хозяев загоревшегося частного дома объявили сбор средств. С призывом обратилась их родственница.

– У моих близких людей полностью сгорел дом по улице 19 амурская д 22, оставив мамочку с двумя детьми на улице без ничего. Кто чем сможет помогите пожалуйста, – говорится в посте (орфография и пунктуация автора сохранены).

В сообщении таже указываются реквизиты, на которые можно переводить средства.

Во время пожара никто не пострадал.

1054
·Общество

В соцсетях к неравнодушным омичам обратилась родственница хозяев частного дома с просьбой о помощи.

После пожара, произошедшего позавчера в Амурском поселке, для хозяев загоревшегося частного дома объявили сбор средств. С призывом обратилась их родственница.

– У моих близких людей полностью сгорел дом по улице 19 амурская д 22, оставив мамочку с двумя детьми на улице без ничего. Кто чем сможет помогите пожалуйста, – говорится в посте (орфография и пунктуация автора сохранены).

В сообщении таже указываются реквизиты, на которые можно переводить средства.

Во время пожара никто не пострадал.

1054