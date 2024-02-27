Хозяева успели выйти на улицу. Никто не пострадал, с огнем пожарные справились за час с небольшим.

Хозяева успели выйти на улицу. Никто не пострадал, с огнем пожарные справились за час с небольшим.

В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что сегодня в первом часу дня в Амурском поселке загорелся частный двухэтажный дом. Как стало известно РИА «Омск-информ», дом расположен на улице 19-я Амурская.

От МЧС на месте происшествия работали 33 человека и восемь спецмашин. Сотрудники выехали через шесть минут после вызова. К этому моменту огонь охватил все строение. Хозяева успели вовремя покинуть дом и выйти на улицу.

Как отметили в ведомстве, была угроза, что огонь распространится на соседние дома, но его удалось ликвидировать, поэтому имущество соседей не пострадало.

В 13:41 минуту пожар локализовали на площади 108 кв. м, а уже через 15 минут сотрудники МЧС справились с открытым горением.

Сообщается, что пострадавших нет.

В региональном МЧС омичам напомнили: чтобы избежать трагедии, нужно следить за печью, не перегружать электросети, осторожно обращаться с огнем. Также стоит установить извещатель и иметь под рукой огнетушитель.