Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Политика

Глава региона будет присутствовать во время послания Федеральному Собранию.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко завтра отправится в Москву. Как сообщает «СуперОмск», он будет присутствовать на оглашении ежегодного послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию.
Ранее Путин отмечал, что в послании поставит задачи на ближайшие шесть лет. Предполагается, что одной из ключевых тем станет технологический, научный и военный суверенитет России.
Транслировать послание будут федеральные каналы: «Первый», «Россия 1» и «Россия 24». Начало — в 12:00 по московскому времени (15:00 в Омске).
·Политика

Глава региона будет присутствовать во время послания Федеральному Собранию.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко завтра отправится в Москву. Как сообщает «СуперОмск», он будет присутствовать на оглашении ежегодного послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию.
Ранее Путин отмечал, что в послании поставит задачи на ближайшие шесть лет. Предполагается, что одной из ключевых тем станет технологический, научный и военный суверенитет России.
Транслировать послание будут федеральные каналы: «Первый», «Россия 1» и «Россия 24». Начало — в 12:00 по московскому времени (15:00 в Омске).