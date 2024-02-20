Омск-Информ
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·Политика

В последний день зимы президент обратится с ежегодным посланием к Федеральному Собранию.

Стала известна дата ежегодного послания президента России Владимира Путина к Федеральному Собранию. Как сообщили в Кремле, ежегодное обращение состоится 29 февраля.

Ранее предполагалось, что глава государства обратится к Федеральному Собранию в период с 23 февраля по 8 марта.

Предполагается, что одной из ключевых тем станет технологический, научный и военный суверенитет России. Также Владимир Путин вряд ли обойдет тему СВО. Также президент может рассказать о позитивных показателях экономического развития страны, о нацпроектах и продолжении их реализации. Ожидается также, что глава государства выскажется о демографии и многодетных

·Политика

В последний день зимы президент обратится с ежегодным посланием к Федеральному Собранию.

Стала известна дата ежегодного послания президента России Владимира Путина к Федеральному Собранию. Как сообщили в Кремле, ежегодное обращение состоится 29 февраля.

Ранее предполагалось, что глава государства обратится к Федеральному Собранию в период с 23 февраля по 8 марта.

Предполагается, что одной из ключевых тем станет технологический, научный и военный суверенитет России. Также Владимир Путин вряд ли обойдет тему СВО. Также президент может рассказать о позитивных показателях экономического развития страны, о нацпроектах и продолжении их реализации. Ожидается также, что глава государства выскажется о демографии и многодетных