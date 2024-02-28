Омск-Информ
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·Происшествия

Фрагменты этого устройства обнаружили сотрудники МЧС во время осмотра места происшествия.
Стало известно, что за обогреватель мог спровоцировать пожар в строящемся храме Пресвятой Богородицы в Марьяновском районе. Как сообщалось ранее, в здании, по предварительной причине, произошло короткое замыкание.
– Согласно информации, полученной в рамках предварительной проверки, отопление в строении храма Пресвятой Богородицы осуществлялось от электрического водонагревательного котла, фрагменты которого обнаружены в ходе проведения осмотра места происшествия, – рассказали РИА «Омск-информ» в МЧС.
Точные причины происшествия еще выясняют. Напомним, что храм Омская епархия планирует строить заново, но теперь уже из камня.
·Происшествия

Фрагменты этого устройства обнаружили сотрудники МЧС во время осмотра места происшествия.
Стало известно, что за обогреватель мог спровоцировать пожар в строящемся храме Пресвятой Богородицы в Марьяновском районе. Как сообщалось ранее, в здании, по предварительной причине, произошло короткое замыкание.
– Согласно информации, полученной в рамках предварительной проверки, отопление в строении храма Пресвятой Богородицы осуществлялось от электрического водонагревательного котла, фрагменты которого обнаружены в ходе проведения осмотра места происшествия, – рассказали РИА «Омск-информ» в МЧС.
Точные причины происшествия еще выясняют. Напомним, что храм Омская епархия планирует строить заново, но теперь уже из камня.