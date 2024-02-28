Об этом рассказали спасателям представители религиозного объекта, хотя следов сигнализации на месте не нашли.

Об этом рассказали спасателям представители религиозного объекта, хотя следов сигнализации на месте не нашли.

Пожарные продолжают выяснять причины пожаров в строящемся храме Пресвятой Богородицы и в трапезной Свято-Серафимовского женского монастыря в Марьяновском районе. Для этого назначили пожарно-технические экспертизы.

Как сообщили РИА «Омск-информ» в МЧС, в связи с тем, что пожары произошли на объектах незавершенного строительства, причин для проведения там проверок пожарной безопасности не было. Как рассказали спасателям представители объектов, в храме не успели установить пожарные извещатели, но трапезную монастыря ими уже оборудовали.

– В ходе проведения осмотров мест происшествий фрагментов систем пожарной сигнализации не обнаружено, – отметили в МЧС.

Напомним, пожары произошли в ночь на 20 и 22 февраля. Полицейские связи между ними не установили.