Омск-Информ
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·Происшествия

Об этом рассказали спасателям представители религиозного объекта, хотя следов сигнализации на месте не нашли.
Пожарные продолжают выяснять причины пожаров в строящемся храме Пресвятой Богородицы и в трапезной Свято-Серафимовского женского монастыря в Марьяновском районе. Для этого назначили пожарно-технические экспертизы.
Как сообщили РИА «Омск-информ» в МЧС, в связи с тем, что пожары произошли на объектах незавершенного строительства, причин для проведения там проверок пожарной безопасности не было. Как рассказали спасателям представители объектов, в храме не успели установить пожарные извещатели, но трапезную монастыря ими уже оборудовали.
– В ходе проведения осмотров мест происшествий фрагментов систем пожарной сигнализации не обнаружено, – отметили в МЧС.
Напомним, пожары произошли в ночь на 20 и 22 февраля. Полицейские связи между ними не установили.
·Происшествия

Об этом рассказали спасателям представители религиозного объекта, хотя следов сигнализации на месте не нашли.
Пожарные продолжают выяснять причины пожаров в строящемся храме Пресвятой Богородицы и в трапезной Свято-Серафимовского женского монастыря в Марьяновском районе. Для этого назначили пожарно-технические экспертизы.
Как сообщили РИА «Омск-информ» в МЧС, в связи с тем, что пожары произошли на объектах незавершенного строительства, причин для проведения там проверок пожарной безопасности не было. Как рассказали спасателям представители объектов, в храме не успели установить пожарные извещатели, но трапезную монастыря ими уже оборудовали.
– В ходе проведения осмотров мест происшествий фрагментов систем пожарной сигнализации не обнаружено, – отметили в МЧС.
Напомним, пожары произошли в ночь на 20 и 22 февраля. Полицейские связи между ними не установили.