Омск-Информ
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·Происшествия

Возгорание началось вчера вечером. Полностью побороть возгорание смогли только сегодня утром.
Пожар на территории Свято-Серафимовского женского монастыря, начавшийся вчера вечером, ликвидировали только в 10:50. Об этом рассказали в региональном МЧС.
- Дознаватели МЧС России и эксперты испытательной пожарной лаборатории по Омской области проводят проверку, - отметили в МЧС.

Напомним, что вчера вечером загорелась трапезная на территории монастыря в селе Татьяновка Марьяновского района. С огнем боролись 9 сотрудников МЧС и 4 единицы техники. Пострадавших нет.
На этой неделе в Марьяновском районе также сгорел строящийся храм.
·Происшествия

Возгорание началось вчера вечером. Полностью побороть возгорание смогли только сегодня утром.
Пожар на территории Свято-Серафимовского женского монастыря, начавшийся вчера вечером, ликвидировали только в 10:50. Об этом рассказали в региональном МЧС.
- Дознаватели МЧС России и эксперты испытательной пожарной лаборатории по Омской области проводят проверку, - отметили в МЧС.

Напомним, что вчера вечером загорелась трапезная на территории монастыря в селе Татьяновка Марьяновского района. С огнем боролись 9 сотрудников МЧС и 4 единицы техники. Пострадавших нет.
На этой неделе в Марьяновском районе также сгорел строящийся храм.