Женщина уехала из части домой и пробыла там без разрешения два месяца.

Женщина уехала из части домой и пробыла там без разрешения два месяца.

Омский гарнизонный военный суд признал военнослужащую виновной в самовольном оставлении части. Женщину приговорили к пяти годам лишения свободы условно, с испытательным сроком в три года.

Суд установил, что в августе прошлого года омичка уехала из воинской части домой, где проводила время по своему усмотрению. В октябре она сама явилась в военный комиссариат.

Свою вину женщина признала и раскаялась. При назначении наказания суд учел и то, что военнослужащая выразила желание служить в дальнейшем и уехать в зону СВО.

Отметим, что приговор пока не вступил в законную силу. Омичка может его обжаловать.