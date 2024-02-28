Свои домики покинули шесть зверьков из восьми. Скоро должны проснуться и остальные.

Свои домики покинули шесть зверьков из восьми. Скоро должны проснуться и остальные.

В Большереченском зоопарке проснулись шесть енотов. Как сообщают в зоопарке, зверьки вышли из зимнего сна похудевшие и заскучавшие по людям.

– Сегодня полосатые жители зоопарка вышли из своих домиков, чтобы погреться на первом солнышке. Спят еще два енота. Что касается мишек, то сотрудники зоопарка ждут их пробуждения со дня на день, если этому не помешают морозы, – рассказали в зоопарке.

Отметим, что зимой еноты не впадают в анабиоз (спячку), а находятся в состоянии зимнего сна. У них несколько замедляются все обменные процессы, однако температура тела и сердечный ритм остаются прежними.