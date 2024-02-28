Омск-Информ
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·Общество

В купеческом особняке генерал-майора Н.Д. Козлова продают бар «The Дым». За него просят 38 млн рублей.

В Омске продают помещение под ресторан в бывшем купеческом особняке генерал-майора Н.Д. Козлова, который расположен на улице Ленина. На втором этаже здания находится Союз журналистов, а на первом – кафе-бар «The Дым». Он и выставлен на продажу. Площадь помещения составляет 198 кв. м.

– Помещение адаптировано под организацию заведения общественного питания, мощная приточно-вытяжная вентиляция по всему периметру основного зала + система кондиционирования. В собственности земельный участок под зданием, а также камерный внутренний дворик с кованными воротами, тщательно воссозданными по архивным фото, где в теплое время года может расположиться уютная летняя веранда, – говорится в объявлении.

За помещение просят 38 млн рублей.

·Общество

В купеческом особняке генерал-майора Н.Д. Козлова продают бар «The Дым». За него просят 38 млн рублей.

В Омске продают помещение под ресторан в бывшем купеческом особняке генерал-майора Н.Д. Козлова, который расположен на улице Ленина. На втором этаже здания находится Союз журналистов, а на первом – кафе-бар «The Дым». Он и выставлен на продажу. Площадь помещения составляет 198 кв. м.

– Помещение адаптировано под организацию заведения общественного питания, мощная приточно-вытяжная вентиляция по всему периметру основного зала + система кондиционирования. В собственности земельный участок под зданием, а также камерный внутренний дворик с кованными воротами, тщательно воссозданными по архивным фото, где в теплое время года может расположиться уютная летняя веранда, – говорится в объявлении.

За помещение просят 38 млн рублей.