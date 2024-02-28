Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Собрать средства семье помогали соседи и неравнодушные омичи.
Вчера в Омске похоронили 9-летнего мальчика, который разбился, катаясь по перилам лестницы. Он упал с шестого этажа в подъезде своего дома. Как сообщает omsk.aif.ru, родителям помогали соседи и просто неравнодушные горожане.
– О том, как переживает горе семья, даже и говорить нечего. После случившегося мать в больницу забирали, – рассказал сосед семьи Валерий Павлович.
Знакомые отмечают, что семья благополучная. Кроме 11-летнего брата, у погибшего мальчика есть 8-летняя сестра. Ребят часто видели играющими во дворе или гуляющими с собакой.
·Происшествия

Собрать средства семье помогали соседи и неравнодушные омичи.
Вчера в Омске похоронили 9-летнего мальчика, который разбился, катаясь по перилам лестницы. Он упал с шестого этажа в подъезде своего дома. Как сообщает omsk.aif.ru, родителям помогали соседи и просто неравнодушные горожане.
– О том, как переживает горе семья, даже и говорить нечего. После случившегося мать в больницу забирали, – рассказал сосед семьи Валерий Павлович.
Знакомые отмечают, что семья благополучная. Кроме 11-летнего брата, у погибшего мальчика есть 8-летняя сестра. Ребят часто видели играющими во дворе или гуляющими с собакой.