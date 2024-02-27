Омск-Информ
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·Происшествия

Школьник решил прокатиться по перилам лестницы, но развлечение закончилось трагедией. Мальчик разбился насмерть.

22 февраля около пяти часов вечера в Омске в подъезде многоэтажки на улице Молодогвардейской насмерть разбился 9-летний школьник.

Как рассказали в пресс-службе СУ СК России по Омской области, ребенок вместе со своим братом решили скатиться по перилам лестницы. В результате таких развлечений третьеклассник сорвался и упал вниз с шестого этажа. Мальчик скончался на месте.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Стражам порядка придется выяснить все причины произошедшего, а также проверить работников обслуживающей дом организации, безопасность конструкции и наличия ограждений.

·Происшествия

Школьник решил прокатиться по перилам лестницы, но развлечение закончилось трагедией. Мальчик разбился насмерть.

22 февраля около пяти часов вечера в Омске в подъезде многоэтажки на улице Молодогвардейской насмерть разбился 9-летний школьник.

Как рассказали в пресс-службе СУ СК России по Омской области, ребенок вместе со своим братом решили скатиться по перилам лестницы. В результате таких развлечений третьеклассник сорвался и упал вниз с шестого этажа. Мальчик скончался на месте.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Стражам порядка придется выяснить все причины произошедшего, а также проверить работников обслуживающей дом организации, безопасность конструкции и наличия ограждений.