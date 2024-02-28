Омск-Информ
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·Общество

Оборудование будет отпугивать птиц, и обойдется оно в 704 тыс. рублей.

Омский аэропорт начал закупать 700 наборов «Сигнал охотника», которые предназначены для подачи сигнала бедствия или отпугивания животных. Такое оборудование обойдется в 704 тыс. рублей.

В составе наборов должны быть патроны для подачи огневых сигналов бедствия трех цветов – красного, зеленого и желтого. Подрядчик будет поставлять их до конца года.

Отметим, что такие сигналы часто используют охотники и рыбаки.

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·Общество

Оборудование будет отпугивать птиц, и обойдется оно в 704 тыс. рублей.

Омский аэропорт начал закупать 700 наборов «Сигнал охотника», которые предназначены для подачи сигнала бедствия или отпугивания животных. Такое оборудование обойдется в 704 тыс. рублей.

В составе наборов должны быть патроны для подачи огневых сигналов бедствия трех цветов – красного, зеленого и желтого. Подрядчик будет поставлять их до конца года.

Отметим, что такие сигналы часто используют охотники и рыбаки.

1095