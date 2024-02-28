Омская область попала в список регионов, где зарплаты для работников сферы значительно выросли за прошлый год.

Омская область попала в список регионов, где зарплаты для работников сферы значительно выросли за прошлый год.

За год в стране зарплаты специалистов в сфере автобизнеса выросли на 23 %. При этом за это же время количество вакансий в этой отрасли увеличилось на 37 %, выяснили в hh.ru.

Омская область попала в список регионов, где зарплаты для работников сферы значительно выросли за прошлый год. В регионе сотрудники автобизнеса стали получать на треть больше. Сильнее всего доходы специалистов выросли в Челябинской области (36 %) и Самарской области (35 %).

В среднем работники сферы автобизнеса получают 77,2 тыс. рублей. В Москве и Санкт-Петербурге доходы у представителей отрасли выше – 101 и 90 тыс. рублей соответственно.